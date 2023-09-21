شكرا لقرائتكم خبر عن "الربيعة" يبحث جهود المملكة الإغاثية مع مسؤولين أمميين في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي هينسلي ماكين، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بالمجالات الإنسانية والإغاثية في الدول ذات الاحتياج، كما ناقش الجانبان مستجدات المشاريع الإنسانية المنفذة بينهما.

وقدمت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، شكرها الجزيل لدعم المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لعمليات برنامج الأغذية العالمي الدولية، منوهة بسعي المركز الحثيث لتوفير الأمن الغذائي في الدول المتضررة.

مركز الملك سلمان

كما التقى المستشار بالديوان الملكي، اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وسبل تعزيز التعاون بينهما لرفع المعاناة عن الدول المتضررة والمحتاجة حول العالم.

وأشاد جريفيث بالخبرة الواسعة والكفاءة العالية التي اكتسبتها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مجال العمل الإنساني، حيث جعلته واحداً من أهم الشركاء.