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محمد الفلاح - موعد مباراة الهلال وضمك اليوم في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال وضمك اليوم في الدوري السعودي، يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي ضمك في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي 2024.

تعادل الزعيم في آخر مبارياته مع نادي نافباخور في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا، وسيسعى لمصالحة جماهيره بالفوز على ضمك.

يدخل الهلال اللقاء وهو في صدارة ترتيب دوري روشن 2024 برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد والأهلي أقرب المنافسين، وسيسعى لاستغلال مباراة الراقي الصعبة ضد نادي النصر هذا الأسبوع والابتعاد عن منافس واحد على الأقل.

أما نادي ضمك، فيقدم بداية موسم لا ترضي الجمهور، حيث لم يفز بأي مباراة في الست جولات السابقة من الدوري، حيث خسر 3 مباريات وتعادل مثلهم، ليقع في المركز 17 وقبل الأخير في الترتيب بثلاث نقاط.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن السعودي

تنطلق صافرة مباراة الهلال أمام ضمك، في دوري روشن السعودي غدا الخميس، الموافق 21 سبتمبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت، مكة المكرمة والقاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات،

القنوات الناقلة لمباراة نادي الهلال ضد ضمك في دوري روشن السعودي

تقرر نقل مباراة الهلال ضد ضمك في الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري السعودي علي قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لدوري روشن.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز.

خط الوسط أمام: سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش - فيليبي مالكوم - سالم الدوسري.

في الهجوم: نيمار.

نيمار وخيسوس في مرمى النيران

وتلقى خيسوس انتقادات واسعة بسبب طريقة لعبه مع الهلال، رغم امتلاك الزعيم لكوكبة مميزة من النجوم المحليين والأجانب في مختلف المراكز.

وتلقى نيمار دا سيلفا، نجم هجوم الهلال هو الآخر هجوما عنيفا من جانب المحللين والجماهير، بسبب تقديمه مستوى متواضع للغاية وفشله في قيادة الزعيم للفوز على المنافس الأوزبكي.

ولعب الهلال 7 مواجهات في الموسم الحالي ببطولة الدوري ودوري أبطال آسيا، حقق الانتصار في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين، ويحتل المركز الأول في جدول الترتيب ببطولة دوري روشن.

كما شهدت المواجهة الأخيرة هبوطًا كبيرًا في مستوى اللاعبين وسط أخطاء دفاعية متكررة مع غياب التمرير الصحيح في الثلث الأخير من الملعب، ليظهر انقسام في الهلال حول رحيل خيسوس أو إعطائه فرصة أخرى لتصحيح المسار في المواجهات المقبلة.

وفجرت صحيفة "سبورت" مفاجأة نارية بشأن إمكانية حدوث خلاف مرتقب بين خورخي خيسوس ولاعبه نيمار دا سيلفا، بسبب امتلاك كليهما شخصية قوية تسعى لفرض "سلطتها" على الفريق، وهو ما قد يتسبب بحدوث تعارض وخلاف في الفترة المقبلة.

ويدخل نادي الهلال المواجهة بحثا ًعن الفوز في تلك المباراة واستكمال سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ إنطلاق الدوري وذلك من أجل المنافسة على اللقب هذا الموسم مع الاتحاد والنصر والأهلي،

يتصدر نادي الهلال قائمة جدول ترتيب دوري روشن السعودي موسم 2023-2024 برصيد 16 نقطة، ولعب الهلال 6 مباريات استطاع الفوز في 5 منها وتعادل في مباراة واحدة.

بينما يأتي نادي ضمك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط، ولعب ضمك 6 مباريات تعادل في ثلاث مباريات وخسر في ثلاث مباريات.