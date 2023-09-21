"الجلاجل" يكلف "البليهد" مديرًا عامًا للصحة بمنطقة الجوف

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف زياد عبد الرحمن البليهد مديرًا عامًا للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف.

ومن جهة أخرى، ثمّن البليهد الثقة الكريمة من وزير الصحة، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة الوطن والمواطن.

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