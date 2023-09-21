انت الان تتابع حارس الهلال "بونو": التعادل أمام ضمك غير مرضٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 6:50 مساءً

قال حارس فريق الهلال الأول لكرة القدم، المغربي ياسين بونو، إن نتيجة التعادل «1-1»، التي خرج بها فريقه أمام ضمك، الخميس، غير مرضية، وأرجع ذلك إلى قدرة المنافس في التحكم بسير المباراة. وتابع "بونو" في تصريحات للناقل التلفزيوني الحصري "ssc": "فريق ضمك تميز بالتكتيك، وعرف كيف يتعامل مع أوقات المباراة التي لم تكن سهلة، إضافة إلى أنه يملك لاعبين مميزين في وسط الملعب". وأتم بونو حديثه قائلاً: «تركيزنا سينصب على المباراة المقبلة بنسبة مئة في المئة».

كانت هذه تفاصيل خبر حارس الهلال "بونو": التعادل أمام ضمك غير مرضٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.