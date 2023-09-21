شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية يبحث خارطة طريق السلام مع رئيس مجلس القيادة اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل د. رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.

وفي بداية اللقاء، نقل سمو وزير الخارجية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتمنياتهما لحكومة وشعب اليمن الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

تعزيز العلاقات

جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى خارطة طريق تدعم مسار السلام في اليمن.

كما تطرق الجانبان إلى سبل دعم الحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق الانتقال باليمن إلى الأمن والاستقرار، والنهضة الشاملة والتنمية مستدامة، وحضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.