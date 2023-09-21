شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على جازان والباحة.. وتحذير من طقس وادي الدواسر والسليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وتحد من تدني في مدى الرؤية الأفقية، ابتداءً من اليوم الخميس حتى غدٍ الجمعة.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات وادي الدواسر، والسليل. وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

طقس السعودية

إلى ذلك، هطلت اليوم، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت محافظات صبيا، والعارضة، و هروب، والداير، وفيفا، والريث، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها.

كما شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من محافظات المخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة، والمراكز التابعة لهما، وعددًا من منتزهاتها، ارتوتْ على أثرها الأرضُ. جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .