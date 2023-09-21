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صور| السفارة في البحرين تحتفل باليوم الوطني بحضور نائب رئيس الوزراء

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أقامت سفارة المملكة، يوم أمس الأربعاء، حفل الاستقبال الرسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

حضر الحفل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمواطنين المقيمين في البحرين.

اليوم الوطني السعودي

إلى ذلك، تشُعّ سماء المملكة مساء يومها الوطني الموافق 23 من سبتمبر بعروض الدرونز، والألعاب النارية التي ستضفي وهجاً مميزاً في الاحتفالات التي تعم جميع أنحاء المملكة، لا سيما في المناطق الترفيهية والحدائق والميادين العامة في مختلف المدن.

للمزيد عن تفاصيل الاحتفالات باليوم الوطني، اضغط هنا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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