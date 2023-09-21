شكرا لقرائتكم خبر عن صور| السفارة في البحرين تحتفل باليوم الوطني بحضور نائب رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت سفارة المملكة، يوم أمس الأربعاء، حفل الاستقبال الرسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

حضر الحفل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمواطنين المقيمين في البحرين.

اليوم الوطني السعودي

إلى ذلك، تشُعّ سماء المملكة مساء يومها الوطني الموافق 23 من سبتمبر بعروض الدرونز، والألعاب النارية التي ستضفي وهجاً مميزاً في الاحتفالات التي تعم جميع أنحاء المملكة، لا سيما في المناطق الترفيهية والحدائق والميادين العامة في مختلف المدن.

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