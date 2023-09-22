شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 30 فعالية في احتفالات "إثراء" باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" باليوم الوطني السعودي 93 بطرقد مميزة ومتنوعة، من خلال تقديم باقة من البرامج والفعاليات التي تعكس هوية المملكة الأصيلة وثرائها الثقافي، وتبرز تنوع إرثها الحضاري.

وتوزعت 30 فعالية مختلفة في أرجاء المركز، ضمت العروض الأدائية المتنوعة، وورش العمل، والعروض الموسيقية والفلكلورية، والألعاب التراثية، والحرف اليدوية، والمعارض الفنية، والعروض السينمائية.

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وجرى تصميم هذه الفعاليات بطريقة تناسب مختلف الفئات العمرية، بهدف مشاركة الزوار في الاحتفال بإرثهم الغني وثقافتهم المتنوعة والمتجددة.

صوت الفخر عالي

شملت الفعاليات العديد من البرامج التفاعلية والفنية في جميع أرجاء المركز، لتشمل جميع الأعمار، وشهد المركز توافد أعداد كبيرة من الزوار من مختلف الفئات العمرية، استمتعوا بالفعاليات المتنوعة المقدمة.

وقالت مسؤولة قسم استراتيجيات البرامج في "إثراء" جنى صيام: لدينا اليوم أكثر من 30 فعالية تستقطب جميع الفئات العمرية، بما في ذلك عروض سينمائية وعروض أدائية وورش عمل مختلفة.

وتابعت: من بين الفعاليات المميزة عرض "نغني للوطن" الذي يقدم للمرة الثانية، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في العام الماضي، وحظي بتفاعل جماهيري عالٍ جدًا".

وأضافت: تفاعل الجمهور هو السبب وراء اختيارنا لبرامج إثراء، إذ نسعى إلى ضمان أن تثير الفعاليات اهتمام الشعب السعودي، وتمنحه فرصة الاحتفال باليوم الوطني، وشعارنا لهذا العام هو "صوت الفخر عالي".