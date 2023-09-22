الاتحاد يعلن إصابة "شراحيلي" بالرباط الصليبي

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، إصابة لاعب الفريق الكروي الأول المدافع "أحمد شراحيلي" بالرباط الصليبي، أثناء مباراة الفريق أمس الخميس أمام ضيفه الفتح، بملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، والتي انتهت لصالح الاتحاد 2/1، وعاد الاتحاد لصدارة دوري روشن (في جولة الاحتفاء باليوم الوطني 93 "نحلم ونحقق").

وأضاف الاتحاد في بيانه الصحفي: "سيقوم الجهازان الإداري والطبي بإنهاء كافة الترتيبات لإجراء العملية الجراحية خلال الفترة المقبلة.

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