شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يناقش قضايا البيئة وتغير المناخ مع مسؤولين دوليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك اليوم الجمعة، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 دينيس فرانسيس، على هامش أعمال الجمعية.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات الدولية والإقليمية والجهود المبذولة حيالها، ومناقشة جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، بالإضافة الى الموضوعات المطروحة في أجندة الدورة الحالية للجمعية العمومية.

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

كما التقى الجبير نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمنية محمد، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض التعاون بين المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.