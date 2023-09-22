السعودية | بالزي التقليدي والسيف.. رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي

شكرا لقرائتكم بالزي التقليدي والسيف.. رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني، غدا السبت الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر، وتشارك الأندية الرياضية الاحتفالات بهذا اليوم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات خاصة بإحياء التراث السعودي وإقامة الاحتفالات وتعريف النجوم الأجانب بتاريخ المملكة.

وكان نادي النصر من أول المستعدين للاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين، بعدما ظهر قائد الفريق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يرتدي البشت والشماغ، ويمسك السيف، للاحتفال بهذه المناسبة على الأنغام الشعبية التقليدية، بحسب مقطع الفيديو الذي نشره النادي على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا)، مرفقاً التعليق: "وطن لأبنائه وللعالم.. هُنا #نحلم_ونحقق