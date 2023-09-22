شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - تقام اليوم الجمعة الموافق ٢٢ من شهر سبتمبر الجاري عدد من المباريات بملاعب العالم في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي أهلي جدة في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة السابعة.
وتأتي مباريات اليوم الجمعة علي النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
الرياض X الفيحاء – 6 مساءً - SSC HD
الأخدودX الخليج – 6 مساءً - SSC HD
النصر X الأهلي – 9 مساءً - SSC HD
الوحدة X أبها – 9 مساءً - SSC HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو– 10 مساءً - bein Sports HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
سالرينيتانا X فروسينوني ــ 7:30 مساءً ــ AD SPORTS Premium 1
ليتشي X جنوى ــ 9:45 مساءً ــ AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت X دارمشتات ــ 9:30 مساءً – beIN sports HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
موناكو X نيس ــ 10:00 مساءً - beIN Sports HD