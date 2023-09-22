شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من الأمطار على المدينة المنورة.. تستمر حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

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وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.

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كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وبين أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.