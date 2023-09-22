السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك اليوم، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 السيد دينيس فرانسيس، وذلك على هامش أعمال الجمعية.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات الدولية والإقليمية والجهود المبذولة حيالها، كما تم مناقشة جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، بالإضافة الى الموضوعات المطروحة في أجندة الدورة الحالية للجمعية العمومية.