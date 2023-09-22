السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك، اليوم، معالي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمنية محمد، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض التعاون بين المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.