السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الدولة بجمهورية سلوفينيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك، اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون السياسية والمتعددة والدبلوماسية الاقتصادية والتعاون والتنمية بخارجية جمهورية سلوفينيا السيد سامويل جبوقر، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.