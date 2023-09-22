السعودية | الأمير محمد بن سلمان: شاهدت مباراة السعودية والأرجنتين مع أسرتي.. وتفاجأنا بالنتيجة

شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان: شاهدت مباراة السعودية والأرجنتين مع أسرتي.. وتفاجأنا بالنتيجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شملت مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع "فوكس نيوز" Fox News الأميركية عدة زوايا سياسية واقتصادية، كما لم تخل من الجوانب الرياضية.

وخلال المقابلة وفي إجابة عن سؤال "أين كنت عندما هزم فريق السعودية الأرجنتين؟ وكيف كانت ردة فعلك؟"، أجاب ولي العهد بالقول: "كنت أشاهد مواجهة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في كأس العالم مع أسرتي.. إخواني وزوجاتهم وأطفالهم، وكنا نشاهد المباراة".

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وأضاف: "حقيقة كان ما نريده هو أن تنتهي المباراة دون التعرض للإذلال، إلا أننا تفاجأنا بنتيجة المباراة".

كما تحدث ولي العهد السعودي عن نمو مساهمة الرياضة بالناتج المحلي لتصل إلى 1.5% بعدما كانت 0.04%، ورد على من اتهم السعودية بـ"غسيل السمعة عبر الرياضة"، كما اعتبر اندماج "ليف غولف" و"رابطة لاعبي الغولف المحترفين" تحولا جوهريا، لأنه لن تكون هناك منافسة بل تركيز على تطوير اللعبة، كما كشف عن هوايته للألعاب الإلكترونية منذ الصغر.