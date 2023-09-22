السعودية | المركز الوطني للأرصاد يحتفي باليوم الوطني الـ 93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

احتفى المركز الوطني للأرصاد، باليوم الوطني الـ 93، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام.

وعدّ الرئيس التنفيذي للأرصاد مناسبة اليوم الوطني فرصة للتذكير بالمنجزات والقفزات التي تحققت لهذا الوطن على الأصعدة كافة.

وتضمن الحفل إقامة عرضٍ مرئيٍ وآخر مسرحيٍ بعنوان “إرث وطن”، وجدارية تعبيرية عن حب الوطن، شارك فيها منسوبو ومنسوبات المركز، إلى جانب تكثيف المركز أنشطته الإعلامية على جميع منصاته لمواكبة هذه المناسبة السعيدة.