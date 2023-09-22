زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب قبالة سواحل نيكاراغوا.. لم ترد أي تقارير تفيد بوقوع خسائر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 10:27 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من سواحل نيكاراغوا. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في تقرير لها اليوم، بأن الزلزال وقع على بُعد 69 كيلومترًا من مدينة دي ليون في نيكاراغوا وعلى عمق 47.9 كيلومتر. ولم ترد أي تقارير تفيد بوقوع خسائر في الأرواح والممتلكات من جرّاء الزلزال.

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