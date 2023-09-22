السعودية | وزارة الداخلية: هذه محظورات استخدام العلم السعودي

شكرا لقرائتكم وزارة الداخلية: هذه محظورات استخدام العلم السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبرزت وزارة الداخلية السعودية، الاستعمالات والإجراءات والأوضاع المحظورة عند التعامل مع العلم الوطني السعودي، والتي كان أبرزها حظر رفع علم المملكة إذا كان باهت اللون أو في حالة سيئة.

وأكدت الوزارة أنه لا يسمح باستعمال العلم عندما يصبح بحالة من القدم، حيث يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله، كما يُحظر استعماله كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض غير ما نُص عليه نظاماً، مع عدم استعماله أداةً لربط أو حمل شيء ما، وعدم وضعه أو طباعته على أجساد الحيوانات.

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وأضافت أنه يحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوي التخلص منها بعد الاستخدام، كما يحظر وضع أي شعار عليه إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم.

ونوهت بأنه يجب ألا يحفظ العلم في مكان سيئ يسبب تلفه أو اتساخه، أو وضع عبارات أو شعارات أو رسومات عليه، وألا يثبت أو يشد على السارية بل يكون واقفاً وحر الحركة بشكل دائم، مع الامتناع عن تزيين أطرافه أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت، وألا يُرفع بشكل مقلوب أبداً مهما كانت الظروف، كما يحظر تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، على ألا يلامس أي شيء أدنى منه (أرض - ماء ـ طاولة).

ولفتت إلى أن أنواع العلم تشمل علم الاستعراض وهو للأنشطة خارج المباني كالسواري والاستعراضات العسكرية والرياضية، وعلم السيارة المخصص للسيارات الدبلوماسية والوفود، وعلم السارية للأنشطة داخل المباني والقاعات، وعلم المكتب المستخدم على الطاولة.