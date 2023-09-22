السعودية | من السعودية التي نالت جائزة اليونسكو  للنساء في مجال العلوم؟

شكرا لقرائتكم من السعودية التي نالت جائزة اليونسكو للنساء في مجال العلوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هنأت جامعة الملك عبدالله البروفيسورة‎ الأستاذة المساعدة في هندسة وعلوم المواد وعضو هيئة التدريس في ‎كاوست، الدكتورة دانة السلطان على حصولها على جائزة اليونسكو للنساء بمجال العلوم في الشرق الأوسط، وذلك لإنجازاتها العلمية المتميزة، وتطويرها أساليب مبتكرة للكشف عن العلامات الحيوية.

وعُرف عن الدكتورة دانة السليمان أنها مهندسة طبية حيوية تعمل على تطوير منصات وتقنيات الاستشعار البيولوجي للكشف المبكر عن المؤشرات الحيوية للسرطان، منها منصة إبرة مجهرية مغلفة بالهيدروجيل.

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وتتضمن مؤهلاتها العلمية مشارك ما بعد الدكتوراه، معهد ماساتشوستس للتقنية، الولايات المتحدة الأميركية، 2021 وزميل ما بعد الدكتوراه، معهد ماساتشوستس للتقنية، الولايات المتحدة الأميركية، 2020، ودكتوراه الهندسة الحيوية من إمبريال كوليدج لندن المملكة المتحدة 2019، وكذلك بكالوريوس وماجستير الهندسة الطبية الحيوية، من الجامعة نفسها.

الأبحاث العلمية

أما الاهتمامات البحثية للدكتورة دانة السليمان فتتضمن تركيز أبحاثها على تطوير الجيل القادم من منصات الاستشعار الحيوي المتخصصة لاكتشاف فئة ناشئة من المؤشرات الحيوية للأمراض تسمى الأحماض النووية الخالية من الخلايا بما في ذلك الحمض النووي الريبي الدقيق والحمض النووي الخالي من الخلايا. وتتقاطع أبحاثها بين مجالات المواد الحيوية البوليميرية والتقنيات الدقيقة مثل التطورات في كرات الهيدروجيل والجسيمات والإبر والمصفوفات الدقيقة، وهي مهتمة أيضًا بتقنية مستشعرات النانو للكشف عن المؤشرات الحيوية للأمراض النادرة وتوصيفها.

وتهدف أبحاث الدكتورة السليمان إلى تلبية الاحتياجات السريرية العاجلة بما في ذلك الكشف المبكر عن أمراض السرطان والزهايمر ومراقبتها، بالإضافة إلى دراسة الكائنات الحية الدقيقة التي تسكن سطح الجلد وطبقاته العميقة والتي تعرف بالميكروبيوم.

يذكر أن الدكتورة السعودية قد حازت على جائزة "مبتكرون دون 35"، لتوصلها إلى ابتكار شريحة تكشف عن مرض السرطان وأنواعه داخل جسم المريض.

الابتكار عبارة عن شريحة صغيرة مكونة من إبر دقيقة مغطاة بمادة توضع على البشرة، وتمكّن من امتصاص السائل الموجود، والكشف عن المؤشرات الحيوية الخاصة بالسرطان بطريقة سهلة وغير جراحية.