شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. تعرف على الحالات التي يُحظر فيها استخدام العَلم السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتعدد الحالات التي يحظر فيها استخدام العَلم السعودي، والتي يأتي من بينها حظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدم لا يسمح باستعماله بل يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.

وتتضمن تلك الحالات ضرورة ألا يُستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما، كما يُحظر استعمال علم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه نظاماً.

الحالات التي يُحظر فيها استخدام العَلم السعودي

كذلك يجب ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات، كما يجب ألا يُحفظ العلم في مكان سيء يسبب تلف العلم أو اتساخه، كما يجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه (أرض - ماء - طاولة).

أيضا يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية بل يكون دائما واقفاً وحر الحركة، ويجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات.

كذلك يجب الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت، ويجب ألا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب أبدًا مهما كانت الظروف.

حظر تنكيس علم المملكة

هذا ويحظر تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، كما يحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف، بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوى التخلص منها بعد استخدامها.

ويجب أيضا ألا يُوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين حيث يوضع شعار المملكة، وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية.