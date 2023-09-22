شكرا لقرائتكم خبر عن مطار البحر الأحمر الدولي يستقبل أول رحلة من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مطار البحر الأحمر الدولي، أمس الخميس، رحلة تابعة للخطوط الجوية السعودية قادمة من الرياض، لتكون هذه الرحلة أول رحلة تهبط في بالمطار.

رحلتين أسبوعيًا من وإلى المطار

وحسب الموقع الرسمي لشركة البحر الأحمر الدولية، ستضيف "الخطوط السعودية" وجهة مطار البحر الأحمر الدولي إلى جدول رحلاتها بواقع رحلتين في الأسبوع، يومي الخميس والسبت.

حيث تستغرق الرحلة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مطار البحر الأحمر الدولي أقل من ساعتين، ثم تعود للرياض في وقت لاحق من نفس اليوم.

ستنطلق رحلة يوم الخميس من العاصمة الرياض الساعة 10:50 صباحًا، وتعود عند الساعة 1:35 ظهرًا، بينما تغادر الرحلة الأخرى من الرياض أيضًا كل يوم سبت الساعة 12:50 ظهرًا، لتعود بنفس اليوم الساعة 3:35 عصرًا.

موقع استراتيجي عالمي

يعتبر موقع مطار البحر الأحمر الدولي في مكان استراتيجي، حيث يبعد مسافة 8 ساعات عن 85% من معظم سكان العالم على متن الطائرة، ومن المقرر يتم العمل على توسعته لاستقبال الرحلات الدولية اعتبارًا من العام القادم.

العلامة التجارية للمطار

وكشفت "البحر الأحمر الدولية" أيضًا في نفس لحظة وصول رحلتها الأولى للوجهة، عن العلامة التجارية الجديدة لمطار البحر الأحمر الدولي، ومن المتوقع أن يرى الزوار العلامة التجارية بأشكال مختلفة في نقاط متعددة في المطار، بدءًا من مبنى الركاب والزي الموحد للموظفين، حتى مركبات التنقل الكهربائية التي ستنقلهم من المطار إلى وجهتهم المقررة.