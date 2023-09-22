شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحتفي باليوم الوطني بعرض مسرحيٍ وجدارية بحب السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى المركز الوطني للأرصاد، باليوم الوطني الـ 93، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام.

وعدّ الرئيس التنفيذي للأرصاد مناسبة اليوم الوطني فرصة للتذكير بالمنجزات والقفزات، التي تحققت لهذا الوطن على الأصعدة كافة.

الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 93

وتضمن الحفل إقامة عرضٍ مرئيٍ وآخر مسرحيٍ بعنوان "إرث وطن"، وجدارية تعبيرية عن حب الوطن.

وشارك فيها منسوبو ومنسوبات المركز، إلى جانب تكثيف المركز أنشطته الإعلامية على جميع منصاته لمواكبة هذه المناسبة السعيدة.

اليوم الوطني السعودي 93

وتعيش المملكة فرحة ذكرى اليوم الوطني، ومسيرة 93 عام، حيث تم توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه-، وسار على نهجه أبناؤه البررة، والذين تعاقبوا على الحكم من بعده -رحمهم الله- حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أعزه الله- والذي جعل للمملكة مكانة متقدمة على مستوى العالم.

وسجل التاريخ توحيد (المملكة العربية السعودية) في اليوم الأول من الميزان، والموافق 23 سبتمبر 1932م، والذي يعتبر يوما عظيما للوطن، ويتباهى فيه أبناء، وبنات الوطن بكل فخر، واعتزاز بذكرى احتفال المملكة بيومها الوطني، ولا شك أن المواطن السعودي، وهو يحتفل بيومه الوطني يرنو إلى تعظيم مكتسبات التنمية الاقتصادية، والأمن والاستقرار.