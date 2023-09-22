شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في أذربيجان تحتفل باليوم الوطني 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في أذربيجان باليوم الوطني السعودي ال 93.

جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان عصام الجطيلي، وبمشاركة من وزير المالية الأذربيجاني سامر شريفوف.

اليوم الوطني السعودي الـ 93

كما ضم عدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية، والإقليمية المعتمدة لدى أذربيجان وعدد من رجال الأعمال والمواطنين السعوديين المتواجدين في أذربيجان.

وذكر السفير الجطيلي بأن اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة علينا جميعاً لنسترجع ماقام به الملك المؤسس طيب الله ثراه بتوحيد البلاد تحت راية التوحيد باسم المملكة العربية السعودية، وما تحقق من إنجازات متتالية سطرها أبناءه الملوك البررة من بعده -رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وفي عهده توالت الإنجازات وتحققت الطموحات بفضل الله ثم بفضل رؤية حكيمة يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، داعياً الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان.