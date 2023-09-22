شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني يتبنى مبادرة لإجراء 93 عملية لمرضى الروماتيزم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفاءً باليوم الوطني 93 للمملكة، جدد البنك العربي الوطني anb وتحت شعار "بعطائنا... تتجدد آمالهم" مبادرته الوطنية المجتمعية لإجراء 93 عملية تغيير مفصل الركب لمرضى الروماتيزم وخشونة المفاصل، وذلك بالشراكة مع مستشفى الملك سلمان، والجمعية الخيرية لرعاية الروماتيزم، والتي ستخصص للمرضى المسجلين في قوائم الانتظار، ووفقًا للمعايير الفنية والسياسات الطبية المعتمدة.

توقيع لاتفاقية بمقر إدراة البنك

حيث شهد مقرّ الإدارة العامة للبنك العربي الوطني بالرياض حفل توقيع اتفاقية الشراكة، بحضور كل من الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد، ومدير مستشفى الملك سلمان الدكتور ممدوح الثقيل، والمدير العام التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني، والأستاذ ابراهيم النويصر المشرف على الشؤون المالية والإدارية في وزارة الصحة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى شركاء المبادرة.

ويأتي تبني البنك العربي الوطني anb لهذه المبادرة للعام الثاني على التوالي، نظرًا لما حققته خلال نسختها الأولى من أثر إيجابي مباشر لامس حياة المستفيدين، ومساهمتها في التخفيف من معاناة انتظارهم، وبما مكّنهم بالتالي من تجاوز صعوبات الحركة التي يعانون منها بسبب أمراض الروماتيزم وخشونة الركبة، وتوفير العلاج اللازم لهم لتسريع عودتهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

أمل يتجدد بعطاء مستمر

وقال الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb عبيد بن عبدالله الرشيد، أنه "مع تجدد احتفالنا باليوم الوطني 93 لبلادنا العزيزة، يتجدد العطاء بإطلاق النسخة الثانية من مبادرة anb الوطنية المجتمعية "بعطائنا ... تتجدد آمالهم" والتيتجمعنا بمستشفى الملك سلمان والجمعية الخيرية لرعاية الروماتيزم، بهدف إنهاء معاناة المرضى، وإحياء الأمل في نفوسهم وتمكينهم من العودة لممارسة حياتهم على النحو الطبيعي". لافتًا إلى ما تحمله المبادرة في طياتها من قيم الوفاء للوطن وأهله، فضلًا عن دورها في تعزيز الشراكة المجتمعية الإيجابية.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح الثقيل مدير مستشفى الملك سلمان، اعتزاز المستشفى بدوره كشريك في إنفاذ هذه المبادرة والتي تكتسب أهميتها لارتباطها باليوم الوطني 93 لمملكتنا العزيزة، موضحًا أن مستشفى الملك سلمان بإمكاناته الطبية وتجهيزاته المتقدمة وكوادره المميزة، سيحرص على إجراء العمليات للمستفيدين وفقًا لأعلى المعايير الفنية وطبقًا للسياسات الطبية المعتمدة، اعتمادًا على تجربته الواسعة في إجراء مثل هذا النوع من العمليات.

إشادة بدور البنك والمستشفى

بدوره أعرب المدير العام التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني، عن شكره وتقديره للبنك العربي الوطني anb، لتبنيه وللعام الثاني على التوالي مبادرة تغيير مفاصل الركب لمرضى الروماتيزم وخشونة المفاصل والمدرجين على قوائم الانتظار لدى الجمعية، وكذلك لمستشفى الملك سلمان لتكفله بإجراء العمليات.

موضحًا أن المحطة الأولى للمبادرة والتي تم إطلاقها العام الماضي حققت نتائج ممتازة انعكست على الواقع الحياتي لعشرات المرضى المستفيدين ممن أجريت لهم العمليات تحت مظلة المبادرة، الأمر الذي يؤكد أهميتها ودورها الفاعل في إنهاء معاناة المرضى وتمكينهم من تجاوز صعوبات الحركة والعودة لممارسة حياتهم ومهامهم على النحو المعتاد.