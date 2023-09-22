شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يهنّئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ جَلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنّياته الصادقة له - حفظه الله - بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.

اليوم الوطني السعودي الـ 93

كان صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأ أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة.

وأكد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الكريمين، مستذكرًا سموه مواقف المملكة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فضلًا عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.

وعبر سمو أمير دولة الكويت عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات، أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، سائلًا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه، خادم الحرمين الشريفين، موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.