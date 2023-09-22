السعودية | وزير الإعلام البحريني يهنئ المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الثالث والتسعين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد معالي وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية شكلت على الدوام وستظل بإذن الله تعالى نموذجًا متفردًا في علاقات المحبة والأخوة بين الأشقاء، وذلك ارتكازًا على ما يجمع بينهما من حرص متبادل على تحقيق الخير للبلدين والشعبين الشقيقين، وعلى ما يجمعهما من تاريخ مشترك، ووشائج قربى ذات جذور ممتدة، وتقارب في الرؤى والأهداف والمنطلقات نحو عالم يسوده الأمن والسلام والاستقرار والرخاء.

وأوضح معاليه في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة، أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تشهد نماءً مستمرًا وتزداد قوةً وتماسكًا، في ظل دعم واهتمام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، ومساعيهما الخيرة للدفع بوتيرة التعاون المشترك إلى الآفاق التي تلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين على المستويات كافة.

وأعرب وزير الإعلام بمملكة البحرين عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وللشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة العزيزة والغالية على الجميع، متمنيًا للمملكة العربية السعودية وشعبها دوام الرفعة والازدهار.

وأكد أن مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لمملكة البحرين في مختلف الظروف تعكس قوة أواصر التعاون والمودة بين البلدين الشقيقين، وستظل أبد الدهر شاهدةً على العلاقات المتميزة والتنسيق المشترك والاحترام المتبادل بينهما، ورغبة البلدين الشقيقين الأكيدة في نشر السلام والأمان، من أجل عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا، مشددًا على أن المملكة العربية السعودية بمواقفها الحكيمة وسياساتها المتزنة تمثل سندًا قويًا لأشقائها، وعنصرًا مؤثرًا في الحفاظ على وحدة الصف، بمبادراتها العديدة لتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من استقرار دول وشعوب المنطقة.

وقال في ختام تصريحه ” أن مناسبة اليوم الوطني السعودي تمثل يوم فرح ليس لأشقائنا بالمملكة العربية السعودية فقط، وإنما لنا في مملكة البحرين، حيث يجري تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، وتجسيدًا لما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات فريدة ومتميزة “.