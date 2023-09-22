انت الان تتابع تحذير من الضوء الأزرق ومشتقاته.. مختصان ينبهان لمخاطره على النوم ويوصيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
22 سبتمبر 2023, 11:40 صباحاً
أوضح استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، مدير مركز طب وبحوث النوم البروفيسور سراج عمر ولي، أن استخدام الأجهزة الإلكترونية بكثرة قبل النوم يعتبر أمرًا يمكن أن يؤثر سلبًا بشكل كبير على النوم؛ حيث إن استخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل مفرط يعتبر أحد مسببات تراجع ساعات وجودة النوم، وهذا يتعلق بعدة عوامل بما في ذلك الضوء الأزرق الصادر من الشاشات الإلكترونية.
وأوضح "ولي" أن الدراسات أثبتت أن التعرض لجميع ألوان الضوء يساعد على التحكم في دورة النوم والاستيقاظ الطبيعي أو الإيقاع اليومي، ولكن الضوء الأزرق من بين كل الأضواء أثبت تأثيرًا عكسيًا على الساعة البيولوجية وإعاقة إفراز هرمون الميلاتونين الذي يساعد في النوم.
وبين أن الأجهزة الإلكترونية التي تصدر الضوء الأزرق تشمل شاشات التلفاز، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأنظمة الألعاب، ومصابيح الفلورسنت، ومصابيح الليد LED، وشاشات الكمبيوتر، بالإضافة إلى ذلك يعتبر استخدام الأجهزة الإلكترونية بكثرة نوعًا من أنواع التحفيز العصبي ومصدرًا للضوضاء والتشتيت والتي تؤثر في إمكانية دخول الجسم في حالة استرخاء استعدادًا للنوم ويسبب صعوبة في ذلك مما يؤدي للأرق وتأخير وقت النوم.
من جانبه، قال الباحث في طب النوم بمركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر قصي قنبر، إن هناك جملة من الوصايا المهمة التي تساعد في تحسين نوعية وزيادة ساعات النوم الجيدة ومنها تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بما لا يقل عن ساعة أو ساعتين، واستخدام الوضع الليلي (Night Mode)، حيث يقلل من الضوء الأزرق، وتوفير بيئة هادئة ومظلمة في غرفة النوم لتحسين جودة النوم، ويُفضل استبدال الأنشطة الإلكترونية بأنشطة هادئة مثل القراءة أو الاسترخاء للمساهمة في تحسين نوعية النوم، ومن المهم أيضًا الحفاظ على جدول نوم منتظم بمعنى الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات يوميًا حتى أيام عطلات نهاية الأسبوع، وتجنب تناول المشروبات المنبهة التي تحتوي على الكافيين قبل النوم بثمانية ساعات، مع التأكيد على ممارسة التمارين الرياضية يومياً، إذ أثبتت الدراسات أنها تساعد في تحسين نوعية النوم.
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