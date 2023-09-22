انت الان تتابع صحف عالمية: تعثر جديد يزيد الضغط على خورخي خيسوس في الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

تفاعلت صحف ومواقع عالمية مع تعثر الهلال بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس، في منافسات الدوري السعودي، بعد تعادله أمس أمام ضمك.

وتعادل الهلال مساء الخميس مع نظيره ضمك بنتيجة (1/1)، ضمن منافسات الجولة السابعة (جولة نحلم ونحقق) من دورى روشن السعودي للمحترفين.

حيث قالت صحيفة "Marca" الإسبانية: "رجال خورخي خيسوس يتركون الصدارة بعد مباراة سيئة ضد ضمك بالدوري السعودي.. يتعين على الهلال أن يعمل بجد إذا أراد أن يظل المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب".

وتابعت الصحيفة: "هناك فرق بالسعودية لا تتوقف عن ملاحقة المتصدرين، والتعادل (1-1) أمام فريق أقل قوة من الهلال سيكلفه الكثير".

وكتب موقع "90min": "خطر إقالة خورخي خيسوس يتزايد بعد تعثر الهلال الجديد، جماهير فلامنجو تطالب بالعودة، المدرب يواجه أول اضطراب كبير له كمدرب للفريق".

وأضاف الموقع: "بعد نتيجتين سيئتين متتاليتين، يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الأول هذا بالفعل إلى إنهاء مبكر لعمل الرجل البرتغالي الذي يترأس القيادة الفنية في الفريق".

وقالت صحيفة "ge.globo" البرازيلية عن تعثر جديد يزيد الضغط على خورخي خيسوس في الهلال، بعد صيحات الاستهجان من قبل الجماهير بعد التعادل (1-1) مع ضمك، أصبحت وظيفة المدرب البرتغالي موضع شك في المملكة العربية السعودية.