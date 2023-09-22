"سانتو" يغادر المؤتمر الصحفي غاضباً بعد سؤاله عن مستقبل عبدالرحمن العبود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 1:32 مساءً

ظهر البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد غاضباً عند سؤاله خلال المؤتمر الصحفي بالأمس عقب مباراة الفريق أمام الفتح، عن مستقبل عبدالرحمن العبود مع الفريق. وحقق الاتحاد أمس الخميس فوزاً هاماً على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة (جولة نحلم ونحقق)، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. وقام مدرب الاتحاد، البرتغالي بمغادرة قاعة المؤتمرات الصحفية عقب سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن مستقبل عبدالرحمن العبود مع الاتحاد، قبل أن يعود مرة أخرى ويكمل المؤتمر الصحفي. وذكرت تقارير صحفية سابقة عن انتهاء أزمة عبدالرحمن العبود، وبين الإدارة، ومدربه سانتو، بعد توتر العلاقات بينهما نهاية الموسم الماضي، بسبب قلة مشاركته بالمباريات. يذكر أن اللاعب قد تلقى العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية، من كبار أندية الدوري السعودي، أبرزها الهلال والنصر والأهلي، لكن إدارة الاتحاد رفضت رحيله .

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