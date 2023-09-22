انت الان تتابع بمناسبة اليوم الوطني.. مساعد أمين حائل: علينا السعي جاهدين لتحقيق تطلعات القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 1:54 مساءً

أكّد مساعدُ أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي، أن المملكة وهي تحتفل بالذكرى الثالثة والتسعين لليوم الوطني، سطرت أنموذجًا فريدًا في بناء الإنسان وتنمية المكان وتعزيز اقتصادها وسط ولاءٍ ووفاءٍ من السعوديين لقيادتهم، وعظمت من دور المواطن السعودي ومدى فاعليته في إحداث الفرق ومساهمته الفاعلة في مسيرة التنمية؛ ولذلك كان الاستثمار في العقول مستهدفًا رئيسًا للمملكة.

وقال "آل علي": من هنا فإن العهد الزاهر الذي يعيشه الوطن في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي؛ إذ شهدت المملكةُ خلال سنوات قليلة نهضةً تنموية شاملة، وحراكًا في مختلف المجالات وقوة اقتصادية ومكانة عالمية. وأضاف: "ومن الأهمية الإشادة بما تحظى به كلّ قطاعات الدولة من التعليم والصحة والنقل والخدمات البلدية والسياحية من مشروعات ونقلات نوعية واكبت مستجدّات العصر، وأسهمت بشكلٍ فاعل في إعداد النشء لمستقبل واعد؛ فجديرٌ بنا أن نسعى جاهدين لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق المستهدفات لتتحقق الأهداف. واختتم بالقول: وبهذه المناسبة نرفع صادقَ التهنئة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، داعيًا الله تعالى أن يديم نعمةَ الأمن والأمان".

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