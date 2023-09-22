شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت: سعداء بمشاركة المملكة الاحتفال باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، أن اليوم الوطني للمملكة هو يوم وطني لكل أهل الكويت.

ورفع الشيخ صباح خالص التهاني والتبريكات إللى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني 93.

علاقات متجذرة

وصف الشيخ ناصر في تصريح صحفي وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، العلاقات بين الكويت والمملكة بالمتجذرة والوثيقة، وقال: "هذه العلاقات أرست دعائمها الأجيال وأثبتتها الأيام، برعاية سامية من القيادتين الحكيمتين -حفظهما الله ورعاهما-".

وأعرب عن سعادته بمشاركة الشقيقة الكبرى وعمود البيت الخليجي وقلب العروبة النابض بيومها الوطني، مؤكدًا أن المملكة منذ نشأتها تميزت بمواقفها المشرفة تجاه جميع القضايا العربية والإسلامية، ودورها الإنساني الكبير في عون جميع البلدان المتضررة من الكوارث والأزمات في العالم.

واختتم الشيخ صباح تصريحه بأمنياته الخالصة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بتحقيق المزيد من التقدم والرفاه والازدهار.