شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "جائزة التميز الإعلامي 4".. اعرف الشروط وطريقة التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الإعلام جائزة التميز الإعلامي 2023 في نسختها الرابعة، التي تحتفي بجميع الأعمال الإعلامية المتميزة خلال عام كامل، وتكريم الشخصيات ذات البصمات والجهود النوعية إعلاميًا، بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

ودعت الجائزة جميع المؤسسات والأفراد للتقدم إلى الجائزة بدءًا من اليوم الجمعة 22 سبتمبر حتى 17 أكتوبر المقبل، في 6 مسارات مستهدفة خلال هذه النسخة، وهي: الصورة الفوتوغرافية، والفيديو الإبداعي، والمادة الصحفية، والمنتج التلفزيوني، والمنتج الصوتي، والأغنية الوطنية.

وتستقبل الجائزة مشاركات المؤسسات والأفراد، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة هنا.

أهداف وشروط الجائزة

تهدف الجائزة إلى تحفيز المؤسسات والأفراد المهتمين على المشاركة بأعمالهم الإعلامية من خلال التقديم على الجائزة، ودعم وتشجيع الحس الإبداعي في مجالات الإعلام بين الهواة والممارسين، إلى جانب تسليط الضوء على أصحاب أفضل الأعمال، وشخصيات التكريم الخاص.

وحددت إدارة الجائزة عددًا من المعايير التي يجب توافرها في المشاركات المقدمة للجائزة، وهي: أن تكون المشاركة منتجة خلال عام 2023، ولا يشترط أن تتعلق بمناسبة محددة، وأن تكون جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمشاركة مملوكة للجهة أو الفرد المشارك.

وأن تحقق المشاركة إضافة نوعية من حيث أصالة الفكرة والإبداع والتفرد في الأسلوب، وألا تكون المشاركة مخلة بالمبادئ الإسلامية أو قيم وعادات المجتمع السعودي، وأن تكون المشاركة خالية من مخالفة أي نظام أو قانون في المملكة العربية السعودية.

إضافة إلى معيار المفاضلة بين المشاركات هذا العام، وهي تضمين القيم التالية: العزيمة، والمثابرة، والإتقان، والانضباط.