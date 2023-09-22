شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تهنئ قيادة المملكة باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأت القيادة البحرينية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.

ونوهت البحرين، بنهج المملكة العربية السعودية وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة، بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام والرخاء، ولمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أخبار متعلقة عز الوطن وشموخه.. تعرف على قلعة الملك عبد العزيز في ضباء انطلاق "جائزة التميز الإعلامي 4".. اعرف الشروط وطريقة التقديم

اليوم الوطني السعودي

إلى ذلك، تشُعّ سماء المملكة مساء يومها الوطني الموافق 23 من سبتمبر بعروض الدرونز، والألعاب النارية التي ستضفي وهجاً مميزاً في الاحتفالات التي تعم جميع أنحاء المملكة، لا سيما في المناطق الترفيهية والحدائق والميادين العامة في مختلف المدن.

للمزيد عن تفاصيل الاحتفالات باليوم الوطني، اضغط هنا.