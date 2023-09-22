السعودية | جامعة أمِّ القُرى تختتم البرامج التَّدريبيَّة المُقدَّمة لمستفيدي “تراحم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مركز الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتَّأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أمِّ القرى أمس البرامج التَّدريبيَّة المُقدَّمة لمستفيدي اللجنة الوطنيَّة لرعاية السُّجناء والمفروج عنهم وأسرهم (تراحم)؛ بهدف التَّمكين الاجتماعي والمهني للفئة المستهدفة، وتعزيز المهارات المختلفة لهم؛ وذلك بالتَّعاون مع إدارة العمل التَّطوعي والمسؤوليَّة المجتمعيَّة بجامعة أمِّ القُرى.

وقُدِّمت البرامج من قبل الخبراء والمختصِّين بواقع 3840 ساعة تدريبيَّة فعليَّة؛ لما يقارب 320 متدربًا تمَّ تدريبهم في 4 برامج تدريبيَّة؛ اُختيرت بعناية بعد دراسة الاحتياجات التَّدريبيَّة للمستفيدين من أجل تحقيق أكبر قدر من التَّأهيل وتطوير المهارات.

وتضمَّنت البرامج مايلي: (المفاتيح الذَّهبيَّة لتوجيه سلوك الأطفال، الصِّحَّة النَّفسيَّة للزَّوجات، حماية الأبناء من الإيذاء، كيف تبدأ مشروعك).

وأوضحت وكيلة معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة في الجامعة الدكتورة سمية بنت عزت شرف أنَّ مركز الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتَّأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أمِّ القُرى يعمل على منهجيَّة واضحة في بناء برامج للتَّطوير المهني لخدمة للمستفيدين؛ وذلك من خلال الدِّراسة التَّحليليَّة لسدِّ الفجوات ورصد الاحتياجات، ومن ثم تصميم البرامج التَّدريبيَّة والمهنيَّة المناسبة؛ لافتةً إلى أنَّ مشاريع المركز تُعد أحد أدوار الاستثمار الاجتماعي في المملكة؛ والذي يعود بالفائدة على أبناء الوطن.

و أكَّد الأمين العام لمؤسَّسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتَّميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث على استمرار جهود المؤسَّسة وعطائها منذ تأسيسها؛ وذلك ببناء شراكات مهنيَّة مع الجهات ذات العلاقة، وتأتي البرامج المقدَّمة لمستفيدي “تراحم” في سياق الشَّراكة الموقعة مع اللجنة سابقًا بهدف تأهيل المستفيدين ودعمهم؛ بما يواكب تطلعات الوطن والقيادة الرَّشيدة أيَّدها الله.