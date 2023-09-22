السعودية | الدكتور الربيعة يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 بمدينة نيويورك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية وسبل تطويرها.

وثمنت الدكتورة ناتاليا كانيم جهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الاساسية للدول المتضررة حول العالم، منوهة بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين الجانبين.