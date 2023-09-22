شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهر النجم البرتغالي الدولي كرستيانو رونالدو في الزي البدوي خلال الساعات القليلة الماضية، في إطلالة جديدة قبل مواجهة أهلي جدة بالدوري السعودي.

وشهدت إطلالة رونالدو الجديدة تفاعل عدد كبير من جماهير النصر، والذي طالبت اللاعب علي الفوز بتحقيق الفوز في مواجهة الأهلي السعودي المصيرية القادمة.

هذا ويستعد النصر لملاقاة الأهلي السعودي في مواجهة مرتقبة بين الفريقين الليلة، حيث تعد هذه المباراة الأولي التي سيخوضها رونالدو أمام نظيره أهلي جدة منذ إنتقاله للدوري السعودي في الموسم الماضي.

في الوقت الذي يسعي أهلي جدة لمواصلة إنتفاضته وإنطلاقته القوية في الموسم الحالي حول صراع الصدارة، ومن ثم فإن المواجهة ستكون مشتعلة بين الفريقين.

موعد مباراة النصر والأهلي

هذا ومن المقرر أن يلاقي النصر نظيره أهلي جدة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.