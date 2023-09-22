شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعثر أمام بيراميدز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت مواجهة الزمالك أمام نظيره بيراميدز العنيد بالتعادل الإيجابي 2/2 ضمن الجولة الأولي من منافسات دوري النيل المصري الممتاز.

هذا ويواصل الزمالك استعدادته بشكل متصل لمواجهة المقاولون العرب، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري، والمقرر لها أن تقام يوم الاثنين القادم.

ويشهد اللقاء غياب المدافع الدولي محمود علاء، نظرا لحصوله علي البطاقة الحمراء في مواجهة بيراميدز الأخيرة، ومن ثم فإن اللاعب سيغيب للإيقاف.

ومن المقرر أن يتواجد زيزو في مواجهة الزمالك القادمة، بعد إنتهاء فترة إيقاف اللاعب، الأمر الذي سيزيد من قوة الفارس الأبيض الهجومية في تلك المباراة.

موعد إنطلاق مباراة الزمالك والمقاولين

هذا ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك أمام المقاولون في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءا بتوقيت أبو ظبي.