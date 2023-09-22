انت الان تتابع رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها.. هكذا وصف رئيس الإمارات لقاء ولي العهد مع "فوكس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 2:56 مساءً

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة "فوكس" عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم. وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي في منصة (X): لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم. وأضاف: "أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار، الإمارات والسعودية شريكين في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها.. هكذا وصف رئيس الإمارات لقاء ولي العهد مع "فوكس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.