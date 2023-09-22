انت الان تتابع "الرشيدي": في اليوم الوطني نعيش حقبةً جديدة تحت قيادة خادم الحرمين وولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 6:44 مساءً

قال رئيس بلدية تربة حائل سعدي بن فايز الرشيدي: إنه "في اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، نحتفل بميلاد وطن عظيم، ونستذكر الإنجازات التي تحقّقت تحت قيادة الملك المؤسّس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيّب الله ثراه، ونحن نعيش في حقبة جديدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان". وأضاف: "هذا اليوم يجسّد الوحدة والتلاحم الوطني، ويذكّرنا بالمسيرة الحافلة بالتحدّيات والإنجازات، التي قطعتها المملكة على مدار التاريخ تحت راية التوحيد والقيادة الحكيمة". واختتم "الرشيدي" قائلًا: "نعيش في زمن يشهد تحولات هامة وتطورات ملموسة، ونحن عازمون على مواصلة العمل والتطور والازدهار تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووفق رؤية 2030".

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