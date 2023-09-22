مبنى إمارة تبوك يتوشَّح باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ93

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محمد بن مسعود - الدمام - توشَّح مبنى إمارة منطقة تبوك باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ93.

وغطت الإضاءة الخضراء كامل المبنى بجهاته الأربع، إضافة إلى المرافق المحيطة به مواكبة للاحتفاء باليوم الوطني.

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