شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على مقيمين لارتكابهما حوادث سرقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسيتين السورية والباكستانية، لارتكابهما حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على السارقين

في وقت سابق من الشهر الجاري، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 4 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية، إضافة إلى 10مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و3 مواطنين، لارتكابهم حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية، وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.

وجرى إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، كما تم إحالتهم إلى النيابة العامة.