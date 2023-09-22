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محمد الفلاح - تفاصيل مباراة النصر والأهلي اليوم في الدوري السعودي

الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة النصر والأهلي اليوم في الدوري السعودي، يستعد النصر لمباراة قوية ضد الأهلي السعودي العائد للمنافسة بعزم شديد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

استطاع نادي النصر التفوق على الرائد في الجولة الماضية بثلاثية بأقدام كلٍ من كريستيانو رونالدور وماني وتاليسكا، وكذلك عاد الأهلي لاستعادى توازنه بالفوز على التعاون بنتيجة 3-2 بعد الهزيمة الكبيرة بخماسية أمام الفتح.

يحتل العالمي المركز السادس برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الأول، ويدخل الفريقين المباراة بهدف الحصول على الثلاثة نقاط.

متى مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024؟

تقام مباراة النصر والأهلي بدوري روشن السعودي 2023-24، يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والأهلي مجانًا من خلال قناة SSC1 SD ولكن فقط للمتواجدين داخل السعودية.

أما من خارج بلاد الحرمين، أو لمتابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة ستحتاج إلى اشتراك وجهاز GOBX للوصول إلى قناة SSC1 HD.

ما تشكيل النصر المتوقع ضد الأهلي؟

سيواصل المدرب لويس كاسترو الاعتماد على طريقته المعتادة في مباراة النصر والأهلي، على أن يكون التشكيل كالتالي.

تشكيلة النصر ضد الأهلي: 4-2-3-1

نواف العقيدي

أليكس تيليس - إيميريك لابورت - محمد آل فتيل - سلطان الغنام

مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري

عبد الرحمن غريب - أوتافيو - ساديو ماني

كريستيانو رونالدو

ما تشكيل الأهلي السعودي المتوقع ضد النصر؟

يعود ديميرال للأهلي السعودي في مباراة النصر، بعد الغياب في المباراة السابقة للإيقاف بعد تلقيه البطاقة الحمراء أمام الفتح، فيما يغيب عبد الباسط هندي عن الكلاسيكو بعد تعرضه للطرد في المباراة الأخيرة ضد التعاون.

تشكيلة الأهلي ضد النصر: 4-2-3-1

إدوارد ميندي

إزغيان أليوسكي - مريح ديميرال - روجر إيبانيز - علي مجرشي

فرانك كيسيه - محمد المجحد

ألان سانت ماكسيمين - غابري فيغا - رياض محرز

روبيرتو فيرمينو

من معلق مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

في حالة متابعة المباراة من خلال قناة SSC1 SD، فالمعلق الوحيد المتاح لمباراة النصر والأهلي سيكون عبد العزيز السبر.

أما عبر قناة SSC1 HD، والتي تشهد تغطية لكواليس اللقاء قبله وبعده، فتمنحك الفرصة للاستمتاع بالقمة من خلال معلقين مختلفين.

عبر القناة الصوتية الأولى سيتواجد المعلق الشهير فارس عوض، أما القناة الصوتية الثانية ستشهد وجود المعلق المصري مدحت شلبي.

معلقي مباراة النصر والأهلي

عبد العزيز السبر - SSC1 SD

مدحت شلبي - SSC1 HD

فارس عوض - SSC1 HD

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

يقدم تطبيق "شاهد" فرصة مشاهدة مباراة النصر والأهلي مجانًا عبر الإنترنت، وذلك حصرًا للمتواجدين داخل السعودية، وفي هذه الحالة ستكون تقنية الصورة SD.

ولكن لمتابعة اللقاء من خارج المملكة أو بتقنية HD، ففي هذه الحالة ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

يستتجه أنظار العالم إلى ملعب الأول بارك لمتابعة قمة كرة القدم السعودية بين النصر والأهلي في الجولة السابعة من دوري روشن 2024.

يعيش "العالمي" أفضل فتراته هذا الموسم، فبعد البداية التعيسة بالخسارة في مباراتين، فاز في 5 مباريات على التوالي ثم حقق الفوز الآسيوي الأول على بيرسبوليس الإيراني.

الأهلي في حالة شك كبيرة، فكانت البداية مميزة لكن الأداء أخذ منحنى تنازليًا، تجلى في الخسارة من الفتح 1-5 ثم الفوز في الجولة الماضية بصعوبة بالغة على التعاون.