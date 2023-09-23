"تعليم تبوك" يكمل جاهزيته للاحتفال باليوم الوطني بعدد الفعاليات في جميع المدارس

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محمد بن مسعود - الدمام - أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك جاهزيتها واستعدادها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق"، على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم، إضافة إلى تنظيم عددٍ من المناشط والفعاليات التي ستنفذ بجميع مدارس المنطقة ابتداءً من يوم الاثنين القادم، وعلى مدى أسبوع كامل.

وتفصيلاً، أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير، حرص الإدارة على تفعيل مشاركات المدارس والطلبة، وتعزيز مكانة يوم الوطن في نفوسهم، واستشعارهم لنعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، مشيراً إلى أن الفعاليات تتضمن إقامة معرض عن اليوم الوطني بقاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية، وبمشاركة أعمال المدارس (بنين - وبنات).

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