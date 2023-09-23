شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة حب الوطن.. صور ومشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ليلة من الفرح، قضاها السعوديون احتفالًا بـ اليوم الوطني الـ 93 في مختلف مناطق المملكة.

وعبرت أعداد من المواطنين عن سعادتهم بالمناسبة المبهجة، والتي تمتلئ فخرًا بالوطن، مشيرين إلى إنهم يعتزون بذكرى توحيد المملكة تحت قيادة المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله -.

وعبروا عن إعجابهم الشديد بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وبنعمة الأمن والأمان التي يعيشونها في ظل قيادة الرشيدة -حفظها الله-.

احتفالات اليوم الوطني

تزينت الشوارع بالأعلام السعودية المرفرفة وأضواء الزينة الخضراء، وتزينت الجهات الحكومية والخاصة باللون الأخضر.

وتشهد المناطق والمدن في المملكة العديد من الفعاليات والاحتفالات التي تنظم بمناسبة اليوم الوطني، إذ تقام العروض الفنية والمسابقات الثقافية والرياضية.