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ليلة حب الوطن.. صور ومشاعر

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ليلة من الفرح، قضاها السعوديون احتفالًا بـ اليوم الوطني الـ 93 في مختلف مناطق المملكة.

وعبرت أعداد من المواطنين عن سعادتهم بالمناسبة المبهجة، والتي تمتلئ فخرًا بالوطن، مشيرين إلى إنهم يعتزون بذكرى توحيد المملكة تحت قيادة المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله -.

وعبروا عن إعجابهم الشديد بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وبنعمة الأمن والأمان التي يعيشونها في ظل قيادة الرشيدة -حفظها الله-.

احتفالات اليوم الوطني

تزينت الشوارع بالأعلام المرفرفة وأضواء الزينة الخضراء، وتزينت الجهات الحكومية والخاصة باللون الأخضر.

وتشهد المناطق والمدن في المملكة العديد من الفعاليات والاحتفالات التي تنظم بمناسبة اليوم الوطني، إذ تقام العروض الفنية والمسابقات الثقافية والرياضية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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