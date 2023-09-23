شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مكثفة للرقابة على تخفيضات اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، جولاتها الميدانية المكثفة على الأسواق والمراكز التجارية بمناطق المملكة كافة، للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

وتراقب الوزارة الأسعار قبل وبعد التخفيض لمنع أي ممارسات تقود للغش أو تضليل للمستهلك، وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

تخفيضات اليوم الوطني

بينت الوزارة أنه بإمكان المستهلكين التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر له كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً؛ بهدف التحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية والمضللة كافة.