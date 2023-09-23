بدء تطبيق اللغة الصينية في مدارس عسير

إستراتيجية المنطقة
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة فهد عقالا، أن هذه الخطوة تعد مكتسبا نوعيا نعتز به في منطقة عسير، وتعد امتدادا لتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، الذي رسم لنا إستراتيجية منطقة عسير وجعل من أهم مرتكزاتها أن تكون منطقة عسير مميزة عالمياً في كافة الجوانب، ومن هذا التميز العالمي الشروع في تعلم اللغة الصينية التي أطلقتها وزارة التعليم وبمتابعة حثيثة من وزير التعليم، كما يأتي ذلك امتدادا لتلك لرؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-.
7 آلاف طالب وطالبة
ويستهدف البرنامج نحو سبعة آلاف طالب وطالبة، يدرسون في جميع المدارس الثانوية، ويُنفّذ بواقع حصتين أسبوعياً، على أن تدرج في الجدول الدراسي لتكون الحصة الرابعة من يومي الأحد والإثنين وإسنادها للمعلمين الميسرين.
يشار إلى أن إقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، جاء خلال زيارة ولي العهد للعاصمة الصينية بكين، والاتفاق على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية. وتأتي الخطوة إيماناً بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كافة المجالات، وتمكيناً لتحقيق شراكة إستراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية.
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