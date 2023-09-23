92 دولة تحت مظلة مركز الملك

ثوابت وأهداف
يعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز إلى تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية.
مشروعات متنوعة
روعي في المشروعات والبرامج التي يقدمها المركز، أن تكون متنوعة بحسب مستحقيها وظروفهم التي يعيشون فيها أو تعرضوا لها، وتشمل المساعدات جميع قطاعات العمل الإغاثي والإنساني (الأمن الإغاثي، إدارة المخيمات، الإيواء، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه والإصحاح البيئي، التغذية، الصحة، دعم العمليات الإنسانية، الخدمات اللوجستية، الاتصالات في الطوارئ).
ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن يكون نموذجًا عالميًا في هذا المجال، مستندًا إلى مرتكزات عدة، من بينها:
- مواصلة نهج المملكة في مد يد العون للمحتاجين في العالم.
- تقديم المساعدات بعيدًا عن أي دوافع غير إنسانية.
- التنسيق والتشاور مع المنظمات والهيئات العالمية الموثوقة.
- تطبيق جميع المعايير الدولية المتبعة في البرامج الإغاثية.
- توحيد الجهود بين الجهات المعنية بأعمال الإغاثة في المملكة.
- احترافية وكفاءة العاملين في المركز والمتطوعين.
- ضمان وصول المساعدات لمستحقيها وألا تُستغل لأغراض أخرى.
- أن تتوافر في المساعدات، الجودة العالية وموثوقية المصدر.
برامج ومبادرات
قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية لأكثر من 92 دولة حول العالم، وذلك بمشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين في الدول المستفيدة، كما تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية، لإيصال المساعدات الإغاثية لملايين المستفيدين في جميع أنحاء العالم، وفيما يلي جدول يبين الدول المستفيدة من مساعدات المركز منذ إنشائه في شهر مايو من العام 2015، وأوضح مركز الملك سلمان عن الإحصائيات العامة لمشاريع المركز المنجزة، قيد التنفيذ حتى 30 -أبريل- 2023، إذ بلغ عدد المشروعات 2453 فيما بلغ عدد الشركاء 175، وكانت التكلفة الإجمالية 6.322.414.150.
مشروعات لمركز الملك وتكلفتها
ـــــــــــــ الصحة
851 مشروعًا
1.217.586.249
ــــــــــــ دعم وتنسيق العمليات الإنسانية
53 مشروعًا
860.448.058
ـــــــــــــــ الإيواء والمواد غير الغذائية
218 مشروعًا
558.399.691
ـــــــــــ قطاعات متعددة
117 مشروعًا
391.991.956
ــــــــــــــــ التعافي المبكر
61 مشروعًا
300.446.493
ــــــــــــــــــ المياه والإصحاح البيئي
84 مشروعًا
269.720.871
ـــــــــــــــ التعليم
130 مشروعًا
239.086.734
ــــــــــــــــ الحماية
58 مشروعًا
226.561.494
ـــــــــــــ التغذية
23 مشروعًا
177.182.980
ـــــــــــــــ الخدمات اللوجستية
16 مشروعًا
59.769.665
ــــــــــــــ الاتصالات في حالات الطوارئ
مشروع واحد
16.000.000
ـــــــــــــ الأعمال الخيرية
47 مشروعًا
7.553.987
الإجمالي
2453 مشروعًا
6.322.414.150
ـــــــــــــــــــ مشاريع بالدول المستفيدة
اليمن
119
243.197.444
باكستان
30
22.046.190
السودان
27
36.281.382
سورية
24
18.360.558
الصومال
15
22.250.009
نيجيريا
14
2.780.361
بنجلاديش
10
903.194
تشاد
8
1.988.329
النيجر
8
1.814.044
موريتانيا
7
1.215.516
السنغال
7
506.324
فلسطين
6
1.352.379
المغرب
6
483.183
إندونيسيا
5
977.461
أفغانستان
5
16.232.700
موزمبيق
4
591.108
ميانمار
4
898.748
جيبوتي
4
356.420
كوت ديفوار
4
277.602
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