92 دولة تحت مظلة مركز الملك

انطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعارًا منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، بادرت بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليكون مركزًا دوليًا مخصصًا للأعمال الإغاثية والإنسانية، دُشنت أعماله في مايو من العام 2015، بتوجيه ورعاية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ثوابت وأهداف

يعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز إلى تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية.

مشروعات متنوعة

روعي في المشروعات والبرامج التي يقدمها المركز، أن تكون متنوعة بحسب مستحقيها وظروفهم التي يعيشون فيها أو تعرضوا لها، وتشمل المساعدات جميع قطاعات العمل الإغاثي والإنساني (الأمن الإغاثي، إدارة المخيمات، الإيواء، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه والإصحاح البيئي، التغذية، الصحة، دعم العمليات الإنسانية، الخدمات اللوجستية، الاتصالات في الطوارئ).

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن يكون نموذجًا عالميًا في هذا المجال، مستندًا إلى مرتكزات عدة، من بينها:

- مواصلة نهج المملكة في مد يد العون للمحتاجين في العالم.

- تقديم المساعدات بعيدًا عن أي دوافع غير إنسانية.

- التنسيق والتشاور مع المنظمات والهيئات العالمية الموثوقة.

- تطبيق جميع المعايير الدولية المتبعة في البرامج الإغاثية.

- توحيد الجهود بين الجهات المعنية بأعمال الإغاثة في المملكة.

- احترافية وكفاءة العاملين في المركز والمتطوعين.

- ضمان وصول المساعدات لمستحقيها وألا تُستغل لأغراض أخرى.

- أن تتوافر في المساعدات، الجودة العالية وموثوقية المصدر.

برامج ومبادرات

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية لأكثر من 92 دولة حول العالم، وذلك بمشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين في الدول المستفيدة، كما تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية، لإيصال المساعدات الإغاثية لملايين المستفيدين في جميع أنحاء العالم، وفيما يلي جدول يبين الدول المستفيدة من مساعدات المركز منذ إنشائه في شهر مايو من العام 2015، وأوضح مركز الملك سلمان عن الإحصائيات العامة لمشاريع المركز المنجزة، قيد التنفيذ حتى 30 -أبريل- 2023، إذ بلغ عدد المشروعات 2453 فيما بلغ عدد الشركاء 175، وكانت التكلفة الإجمالية 6.322.414.150.

مشروعات لمركز الملك وتكلفتها

ـــــــــــــ الصحة

​851 ​​ ​​مشروعًا

1.217.586.249

ــــــــــــ دعم وتنسيق العمليات الإنسانية

53 مشروعًا

​​860.448.058

ـــــــــــــــ الإيواء والمواد غير الغذائية

218 مشروعًا

​​558.399.691

ـــــــــــ قطاعات متعددة

117 مشروعًا

​​ ​​391.991.956

ــــــــــــــــ التعافي المبكر

61 مشروعًا

​​300.446.493

ــــــــــــــــــ المياه والإصحاح البيئي

84 مشروعًا

​​269.720.871

ـــــــــــــــ التعليم

130 مشروعًا

​​239.086.734

ــــــــــــــــ الحماية

58 مشروعًا

​​226.561.494

ـــــــــــــ التغذية

23 مشروعًا

​​177.182.980

ـــــــــــــــ الخدمات اللوجستية

16 مشروعًا

​​59.769.665

ــــــــــــــ الاتصالات في حالات الطوارئ

مشروع واحد

​​16.000.000

ـــــــــــــ الأعمال الخيرية

47 مشروعًا

​​ ​​7.553.987

الإجمالي

2453 مشروعًا

​​​6.322.414.150

ـــــــــــــــــــ مشاريع بالدول المستفيدة

اليمن

119

243.197.444

باكستان

30

​​22.046.190

السودان

27

​​36.281.382

سورية

24

​​18.360.558

الصومال

15

​​22.250.009

نيجيريا

14

​​2.780.361

بنجلاديش

10

​​903.194

تشاد

8

​​1.988.329

النيجر

8

​​1.814.044

موريتانيا

7

​​1.215.516

السنغال

7

​​506.324

فلسطين

6

​​1.352.379

المغرب

6

​​483.183

إندونيسيا

​ 5

​​ ​​977.461

أفغانستان ​

5

​​ ​​16.232.700

موزمبيق

​ 4

​​ ​​591.108

ميانمار

​ 4

​​ ​​898.748

جيبوتي

​ 4

​​ ​​356.420

كوت ديفوار

​ 4

​​ ​​277.602