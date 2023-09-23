جودة الحياة.. تعزيز مكانة المدن السعودية دوليا

تضافرت الجهود لخلق نوعية حياة أفضل، من خلال تهيئة واستحداث مجموعة من الخيارات المتنوعة في جميع القطاعات، وتعزيز مشاركة الفرد والمجتمع في الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، والتمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط، وتطوير مناطق حضرية أكثر ملاءمة للعيش، وابتكار قطاعات واعدة ومشوقة جديدة، توفر الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتسهم في تنويع فرص العمل، وتحسين الحياة في جميع المدن السعودية

الفـرد والأسرة

يعني برنامـج جودة الحياة بتحسـن الفـرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة الازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التـي تسهم في تعزيـز جـودة حيـاة الفـرد والأسرة، وتوليد الوظائـف، وتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، ومنذ إطلاق برنامج جودة الحياة عام 2018م كأحد برامج رؤية المملكة 2030، أصبح هناك تحسين وإثراء لحياة الفرد والمجتمع عبر تمكينة للنشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، مما دفع المجتمع إلى المزيد من الإزدهار.

كما عمل برنامج جودة الحياة على تحسين سبل العيش وزيادة فرص العمل والترفيه، وجعل المملكة وجهة جاذبة للشباب الحيوي الطموح، مسهما في تغيير نمط الحياة وبناء مجتمع مثالي للمواطنين والمقيمين والزائرين.

الترفيه والضيافة

أطلق البرنامج في 2019 للمرة الأولى التأشيرة السياحية، إذ تمكن السائحين من جميع أنحاء العالم زيارة المملكة التي من خلالها استقبلت في عام 2021 م 94 مليون سائح، الأمر الذي خلق فرصًا واسعة في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة، ويضم البرنامج مبادرات طموحة لتدريب الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاع الخاص وشغل ملايين الوظائف بحلول عام 2030.

وشجع البرنامج الابتكار والمواهب والكفاءات من أجل الرقي بجودة الحياة، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 وعلى رأسها الوصول إلى مجتمع حيوي.

ويهدف البرنامج إلى المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، بالإضافة إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليميًا وعالميًا، لاسيما الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، والعمل على تطوير القطاع السياحي وتنويع فرص الترفية لتلبية احتياجات السكان وتنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين.

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- استحداث صناديق استثمارية مرتبطة بقطاعات جودة الحياة

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- إعلان ولي العهد عن المربع الجديد الذي يعكس حرصة على تحسين جودة الحياة

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11/2022

- إنشاء مؤسسة لتطوير جزيرة دارين وتاروت للارتقاء بجودة الحياة

12/2022

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